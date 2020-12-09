Одессит, артист, участник «Квартета И» Леонид Барац дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором рассказал почему критикует российскую власть и считает ли себя революционером. Интервью вышло на сайте издания «ГОРДОН» 8 декабря

Барац из «Квартета И» высказался по украинскому вопросу © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

«Я задумался, до какой степени я готов идти дальше? До степени, когда я поставлю под угрозу театр и свою личную жизнь? Я не готов идти, я не революционер. Я хочу жить в этой стране (в России. — Ред.), я считаю ее своей страной, и я считаю, что приношу ей пользу, критикуя те вещи, которые мне не нравятся», — ответил актер.

При этом он уточнил, что не готов идти туда, где бьют дубинками, откровенно заявив: "Мне страшно". Революционер — это стезя, добавил Барац, а он ее не выбирал и не собирается. Кроме того, он уверен, что «бескомпромиссная точка зрения и нежелание разговаривать с властью — ущербная позиция».