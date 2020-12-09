Гордон напомнил артисту, что в СМИ периодически появляются его критические высказывания в адрес руководства Российской Федерации, а в 2012 году Барац даже выходил на митинг. В связи с чем журналист поинтересовался, считает ли актер себя революционером и как далеко готов зайти в отстаивании своих взглядов.
«Я задумался, до какой степени я готов идти дальше? До степени, когда я поставлю под угрозу театр и свою личную жизнь? Я не готов идти, я не революционер. Я хочу жить в этой стране (в России. — Ред.), я считаю ее своей страной, и я считаю, что приношу ей пользу, критикуя те вещи, которые мне не нравятся», — ответил актер.
При этом он уточнил, что не готов идти туда, где бьют дубинками, откровенно заявив: "Мне страшно". Революционер — это стезя, добавил Барац, а он ее не выбирал и не собирается. Кроме того, он уверен, что «бескомпромиссная точка зрения и нежелание разговаривать с властью — ущербная позиция».