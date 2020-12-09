Барац вспомнил, что после того, как «Квартет И» снял очень успешный с кассовой точки зрения фильм «О чем еще говорят мужчины», коллеги и главные конкуренты артистов, комики из «Квартала 95», забеспокоились, что следующая лента квартета уведет у них зрителей, и тогда в гримерке раздался звонок.
«Зеленский позвонил Славе (участнику "Квартета И" Ростиславу Хаиту) и сказал, что ребят, а мы приблизительно на одной дате стояли, ребят, давайте как-то разойдемся по датам, уйдите с нашей даты. На что Слава сказал: "Уйдите сами с нашей даты", и как же мы проиграли им, Зеленский нас абсолютно победил», — вспомнил артист.