Одессит, артист, участник «Квартета И» Леонид Барац вспомнил случай, как фильм его команды соревновался с лентой «Квартала 95», который тогда возглавлял будущий президент Украины Владимир Зеленский. О масштабном проигрыше комик рассказал изданию «ГОРДОН» 8 декабря

Барац из «Квартета И» высказался по украинскому вопросу © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

«Зеленский позвонил Славе (участнику "Квартета И" Ростиславу Хаиту) и сказал, что ребят, а мы приблизительно на одной дате стояли, ребят, давайте как-то разойдемся по датам, уйдите с нашей даты. На что Слава сказал: "Уйдите сами с нашей даты", и как же мы проиграли им, Зеленский нас абсолютно победил», — вспомнил артист.