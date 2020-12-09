Одессит, артист, участник «Квартета И» Леонид Барац дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором рассказал, что больше всего на свете любит общение, но с возрастом разочаровался в большинстве людей, потому что они «го*но». Интервью вышло на сайте издания «ГОРДОН» 8 декабря

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