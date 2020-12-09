«Люди преимущественно го*но, но есть такие замечательные. Я очень постепенно разочаровывался. 90% людей — идиоты, к сожалению. Бывают хорошие идиоты, бывают плохие идиоты. Люди, которые не анализируют, не сопоставляют, к сожалению, это так», — высказался Барац.
Но есть такие, уточнил артист, которые компенсируют все эти 90%. По мнению актера, все роли в жизни распределены, кому-то досталась судьба быть бомжом, кому-то вором, гением или сумасшедшим. Все это, уверен Барац, лишь палитра жизни, данность, в которой нужно жить, принимая все как есть.