Одессит, артист, участник «Квартета И» Леонид Барац рассказал украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что думает о событиях на Украине начиная с Майдана 2014 года, последующем отделении Крыма и войне на востоке страны. Интервью актера вышло на сайте издания «ГОРДОН» 8 декабря

«Нынче ситуация такова, она так сложилась. Почему она так сложилась… Ну… Она такая! По-моему, уже нужно отбросить политические лозунги, направленные на подкормку электората, и попытаться наконец-то сделать лучше государству и своим гражданам, учитывая, что Россия такая, она такую позицию занимает, Украина — такая», — ответил Барац.

Макаревич высказался о происходящем сегодня на Украине © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Гордон уточнил у артиста, болит ли у него душа о происходящем на Украине, на что Барац ответил: «Ну конечно!» — и рассказал, что он знает много людей по обе стороны, которые «все понимают», в том числе есть такие и в России, и у россиян нет «нутряной злобы». Барац выразил надежду, что сложившееся между странами «еще при нашей жизни разрешится».

В 2014 году на востоке Украины начались военные действия между вооруженными силами страны и добровольными формированиями Донецкой и Луганской народных республик, после того как украинская сторона начала обстреливать области, заявившие об автономии и неприятии госпереворота в Киеве.