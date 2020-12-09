«Нынче ситуация такова, она так сложилась. Почему она так сложилась… Ну… Она такая! По-моему, уже нужно отбросить политические лозунги, направленные на подкормку электората, и попытаться наконец-то сделать лучше государству и своим гражданам, учитывая, что Россия такая, она такую позицию занимает, Украина — такая», — ответил Барац.
Он уточнил, что самое лучшее сейчас — отбросить идеологию и попытки найти правых и виноватых и попытаться разрешить ситуацию. При этом артист акцентировал внимание на том, что в сложившихся обстоятельствах «все достаточно ясно для обеих сторон».
Гордон уточнил у артиста, болит ли у него душа о происходящем на Украине, на что Барац ответил: «Ну конечно!» — и рассказал, что он знает много людей по обе стороны, которые «все понимают», в том числе есть такие и в России, и у россиян нет «нутряной злобы». Барац выразил надежду, что сложившееся между странами «еще при нашей жизни разрешится».
В 2014 году на востоке Украины начались военные действия между вооруженными силами страны и добровольными формированиями Донецкой и Луганской народных республик, после того как украинская сторона начала обстреливать области, заявившие об автономии и неприятии госпереворота в Киеве.