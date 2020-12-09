Больше всего заражений выявили в Киеве (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.
С начала пандемии коронавируса на Украине инфицировались 845 343 человека, 14 204 скончались.
Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Степанов заявил, что Минздрав будет рекомендовать Кабмину ввести жесткий карантин, который, по его словам, позволит подготовиться к сезонному прыжку заболеваемости гриппом и максимально разгрузить медицинскую систему Украины.