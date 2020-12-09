За сутки на Украине зафиксировали 12 585 новых случаев COVID-19, умерли 276 человек. Об этом 9 декабря сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook

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