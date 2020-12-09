По его словам, рост заболеваемости гриппом приходился на середину октября — начало ноября, когда столбики термометров опускались ниже 15 градусов.
Хотя на дворе уже декабрь, число заболевших гриппом небольшое.
«Коронавирус оттеснил его», — делает вывод врач.
Если эпидемия гриппа так и не начнется, то это будет интересный феномен, добавил Жиравецкий. При этом вакцинация от этого заболевания не гарантирует, что человек не окажется среди больных.
На Украине с начала пандемии выявили свыше 845 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Более 451 тысячи пациентов сумели побороть болезнь, 14 204 человека скончались.