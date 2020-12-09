В этом году сезонной эпидемии гриппа на Украине может не быть. Об этом сообщает 9 декабря ТСН со ссылкой на главврача одного из диагностических медицинских центров Львова Тараса Жиравецкого

COVID-19 украл у европейцев рождественские праздники и лишил радости покататься на лыжах © REUTERS, Denis Balibouse

Хотя на дворе уже декабрь, число заболевших гриппом небольшое.

«Коронавирус оттеснил его», — делает вывод врач.

Если эпидемия гриппа так и не начнется, то это будет интересный феномен, добавил Жиравецкий. При этом вакцинация от этого заболевания не гарантирует, что человек не окажется среди больных.

На Украине с начала пандемии выявили свыше 845 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Более 451 тысячи пациентов сумели побороть болезнь, 14 204 человека скончались.