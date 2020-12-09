Первая леди Украины Елена Зеленская отчиталась о том, как идет работа по реформированию школьного питания в стране. Однако граждане инициативу супруги президента Владимира Зеленского не оценили, а только раскритиковали работу по улучшению сферы образования. Соотвествующий пост Зеленская разместила в Instagram 8 декабря

«Вкусное. Полезное. Сбалансированное. Все это — о новом меню для учебных заведений, работать над которым уже начала профессиональная рабочая группа. Уже готовы меню завтраков и обедов. В дальнейшем будут разработаны меню для вечера, вторых завтраков и полдника. Это уникальный опыт для Украины», — написала Зеленская.

Она уточнила, что в состав рабочей группы, которая разрабатывает питание, входят специалисты Министерства здравоохранения страны, представители общественных организаций, эндокринологи и диетологи, а меню составляется с учетом обновленных норм питания детей разных возрастов.

Зеленский: слишком дорогой президент для Украины? © пресс-служба президента Украины

«Замечательная программа на бумаге, но в жизни не работает. Ребенок ходит в школу и не ест там, потому что очень плохо готовят. Днепр», «Когда там муж начнет обещания выполнять? 73% отдали голосов ПРОТИВ политики Порошенко, а продолжается то же самое! Вам не стыдно?», «Людям скоро нечего будет есть с вашими ценами и тарифами», «Питание сейчас просто ужас. Малообеспеченных и детей участников АТО одним кормят, а остальных другим, это ненормально», — отреагировали украинцы.

Ранее Зеленская заявила, что из школьных меню окончательно и бесповоротно исчезнут сосиски и полуфабрикаты.