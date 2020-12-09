Группа «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым (Шнуром) презентовала новый клип «Миг», который на днях появился на YouTube, где главные роли сыграли украинские актеры

А именно снялись в клипе украинские артисты Тарас Цимбалюк, Дарья Трегубова, Ольга Голдыс и Виктория Варлей. По задумке ролика две женщины соперничают за внимание мужчины, которого исполняет Цимбалюк, а в итоге он предпочитает третью. Видео изобилует постельными сценами.

Снятый в Киеве клип «Касты» про события в Белоруссии за пару дней набрал 3,5 млн просмотров © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Ленинград — это всегда скандал, стеб, сарказм и офигенные клипы. Все, как мы любим», — написала актриса.

Группировка «Ленинград» не первый раз сотрудничает с украинскими артистами, в 2019 году у коллектива вышел один из самых провокационных, осуждаемых и обсуждаемых клипов «Иисус», который снял украинский режиссер, клипмейкер Леонид Колосовский. Церковь осудила музыкантов за оскорбление верующих.