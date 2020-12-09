А именно снялись в клипе украинские артисты Тарас Цимбалюк, Дарья Трегубова, Ольга Голдыс и Виктория Варлей. По задумке ролика две женщины соперничают за внимание мужчины, которого исполняет Цимбалюк, а в итоге он предпочитает третью. Видео изобилует постельными сценами.
Актер оценил съемки как высокопрофессиональные и заявил, что ему было интересно работать в столь провокационном проекте. Трегубова призналась, что слушает группу «Ленинград» уже 20 лет и даже не мечтала поработать с коллективом.
«Ленинград — это всегда скандал, стеб, сарказм и офигенные клипы. Все, как мы любим», — написала актриса.
Группировка «Ленинград» не первый раз сотрудничает с украинскими артистами, в 2019 году у коллектива вышел один из самых провокационных, осуждаемых и обсуждаемых клипов «Иисус», который снял украинский режиссер, клипмейкер Леонид Колосовский. Церковь осудила музыкантов за оскорбление верующих.