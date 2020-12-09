По его словам, состояние больных усугубляет полная изоляция от родных, собственные и чужие страдания.
«Кто-то в состоянии психического расстройства бессознательно наносит себе вред (срывает кислородную маску, капельницы, отказывается от лечения). У кого-то, увы, наблюдается суицидальное поведение», — утверждает врач.
Олег Яковенко призвал коллег наблюдать за психологическим состоянием пациентов и прибегать в случае необходимости к помощи психиатров.
На Украине с начала пандемии выявили свыше 845 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Более 451 тысячи пациентов сумели побороть болезнь, 14 204 человека скончались.