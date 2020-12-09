Гипоксия головного мозга, длительная бессонница и психоэмоциональный стресс могут довести пациентов с коронавирусой инфекцией до самоубийства. Об этом написал на своей странице в Facebook заведующий пульмонологическим отделением в Волынской областной клинической больнице Олег Яковенко

COVID-19 украл у европейцев рождественские праздники и лишил радости покататься на лыжах © REUTERS, Denis Balibouse «Кто-то в состоянии психического расстройства бессознательно наносит себе вред (срывает кислородную маску, капельницы, отказывается от лечения). У кого-то, увы, наблюдается суицидальное поведение», — утверждает врач. Олег Яковенко призвал коллег наблюдать за психологическим состоянием пациентов и прибегать в случае необходимости к помощи психиатров. На Украине с начала пандемии выявили свыше 845 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Более 451 тысячи пациентов сумели побороть болезнь, 14 204 человека скончались.