«Как и во многих других конфликтах, в которые оно было вовлечено, правительство Германии должно признать, что наша деятельность ни к чему не привела в этом отношении. Политика санкций провалилась», — указал он.
По словам лидера фракции, санкции нанесли ущерб самой Германии в размере 200 млрд евро. Кроме того, они заставили Россию выбрать «иную геополитическую ориентацию» и сблизиться с Китаем, что невыгодно Европе.
Как считает Хампель, Берлин должен развивать хорошие отношения с Москвой, поскольку Россия является крупнейшим восточным соседом ФРГ и «одной из самых важных стран в мире».
«Большинство граждан Германии положительно относятся к России. Это не относится к нашей политической элите», — добавил Хампель.
Члены АдГ, включая Хампеля, на днях прибыли в Москву по приглашению депутатов российской Думы. Накануне они встретились с главой МИДа Сергеем Лавровым, обсудив с ним отравление российского оппозиционера Алексея Навального и судьбу газопровода «Северный поток – 2».