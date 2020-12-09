Санкционная политика Германии против России провалилась, более того, от нее пострадали обе стороны. Об этом заявил лидер фракции бундестага «Альтернатива для Германии» по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель, передал на днях немецкий филиал RT

Германия сейчас не может стукнуть по столу и снять санкции с РФ — немецкий эксперт Рар © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк указал он.

По словам лидера фракции, санкции нанесли ущерб самой Германии в размере 200 млрд евро. Кроме того, они заставили Россию выбрать «иную геополитическую ориентацию» и сблизиться с Китаем, что невыгодно Европе.

Как считает Хампель, Берлин должен развивать хорошие отношения с Москвой, поскольку Россия является крупнейшим восточным соседом ФРГ и «одной из самых важных стран в мире».

«Большинство граждан Германии положительно относятся к России. Это не относится к нашей политической элите», — добавил Хампель.

Члены АдГ, включая Хампеля, на днях прибыли в Москву по приглашению депутатов российской Думы. Накануне они встретились с главой МИДа Сергеем Лавровым, обсудив с ним отравление российского оппозиционера Алексея Навального и судьбу газопровода «Северный поток – 2».