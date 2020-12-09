Заявления Майи Санду о выводе российских войск из Молдавии звучат «дерзко» лишь потому, что этот вопрос пока не обсуждался с Москвой, считает молдавский политолог Корнел Чуря. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру

По его словам, Россия в прошлом году была согласна начать переговоры по вывозу всего вооружения со складов в Молдавии, хранящегося там еще со времен СССР.

«То есть с Россией можно вести разговоры на эту тему. Если будут вывезены все эти боеприпасы, то тогда теоретически можно начать разговор по выводу войск», — отметил эксперт.

Корнел Чуря: В Молдавии надеются на благоразумие Санду в отношениях с Москвой © © Sputnik / Rodion Proca

«Майя Санду сформулировала изначальную позицию — вывод войск и обсуждения по миротворцам. Пока что никаких встреч не произошло, поэтому это звучит немного дерзко», — заключил он.

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Ранее избранная президентом Молдавии Майя Санду вновь призвала вывести российский миротворческий контингент из Приднестровья. По ее мнению, «мягкий подход» в переговорах об урегулировании конфликта не был эффективен. По мнению президента Игоря Додона, антироссийская политика пагубно скажется на Молдавии и может привести к новому конфликту.