«НЛО попросили не публиковать информацию о том, что они здесь. Человечество еще не готово», — сказал он.
Он отметил, что Трамп ведет переговоры с инопланетянами через звонки мировым лидерам, таким как Ким Чен Ын.
По мнению 81-летнего профессора, у инопланетян есть секретная база на Марсе.
Хаим Эшед в настоящее время является сотрудником службы безопасности Израиля. Она также на протяжении 30 лет возглавлял управление космической программы Министерства обороны. Кроме того, он имеет научную степень и является профессором Института космических исследований Ашера Техниона.