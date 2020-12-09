Пришельцы заключили сделку с правительством США и живут среди людей. Об этом 8 декабря сообщил бывший глава космической программы Израиля Хаим Эшед, передает Jewish Press

Осеннее обострение: Одесса в сентябре пострадала от наплыва НЛО © СС0, Pixabay

Он отметил, что Трамп ведет переговоры с инопланетянами через звонки мировым лидерам, таким как Ким Чен Ын.

По мнению 81-летнего профессора, у инопланетян есть секретная база на Марсе.

Хаим Эшед в настоящее время является сотрудником службы безопасности Израиля. Она также на протяжении 30 лет возглавлял управление космической программы Министерства обороны. Кроме того, он имеет научную степень и является профессором Института космических исследований Ашера Техниона.