В вопросе вывода из Молдавии российских военных Майя Санду озвучила официальную позицию страны, от которой не отказывался и действующий президент Игорь Додон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал молдавский политолог Корнел Чуря

«Майя Санду выразила в принципе официальную позицию Молдовы о том, что так называемая ограниченная группа российских войск, согласно всем соглашениям, должна выйти из страны», — сказал эксперт.

Корнел Чуря: В Молдавии надеются на благоразумие Санду в отношениях с Москвой © © Sputnik / Rodion Proca

«Санду высказывает эти позиции, потому что правые политики всегда более жестко формулируют такие идеи. Левые силы, даже Додон — он не отказывался от всех этих идей, просто он их не особенно формулировал, чтобы не создавать трение с Россией», — добавил Чуря.

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Ранее избранная президентом Молдавии Майя Санду вновь призвала вывести российский миротворческий контингент из Приднестровья. По ее мнению, «мягкий подход» в переговорах об урегулировании конфликта не был эффективен. По мнению президента Игоря Додона, антироссийская политика пагубно скажется на Молдавии и может привести к новому конфликту.