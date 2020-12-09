Украинский депутат от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ринат Кузьмин 8 декабря в эфире «112 Украина» заявил, что у него есть данные о вакцинации некоторых представителей властей Украины российской вакциной от коронавируса «Спутник V»

Назван срок появления вакцины от COVID-19 в аптеках Украины © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Накануне Медведчук посетил центр Гамалеи в Москве и обсудил с руководством вопросы ее применения на Украине. РФПИ и центр Гамалеи заявили, что готовы производить «Спутник V» на Украине и подать документы для ее регистрации.