«Нам известны факты, когда нынешние представители власти… вакцинировались этой вакциной ("Спутник V" — ред.). Мы же знаем этот вакцинный туризм, который сегодня открыт, когда люди выезжают в Россию, ближайшие города и там вакцинируются», — сказал Кузьмин.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Накануне Медведчук посетил центр Гамалеи в Москве и обсудил с руководством вопросы ее применения на Украине. РФПИ и центр Гамалеи заявили, что готовы производить «Спутник V» на Украине и подать документы для ее регистрации.