Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело о государственной измене в отношении депутата президентской партии «Слуга народа» Александра Дубинского. Об этом 8 декабря сообщила в Facebook общественная организация «Центр борьбы с коррупцией», по заявлению которой было открыто дело

Дубинский решил «потроллить» парламент Украины © Дубинский На основании этого решения возбудили уголовное дело. Ранее Центр борьбы с коррупцией направил заявления в Национальное антикоррупционное бюро с требованием открыть уголовное производство по Дубинскому за недостоверное декларирование, легализацию доходов, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов. Организация также подала заявление в Службу безопасности Украины и Офис генпрокурора с призывом возбудить дело и о госизмене.