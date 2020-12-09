«В офис генпрокурора поступило решение Печерского районного суда об обязательстве внести в Единый государственный реестр досудебных расследований ведомости о совершении уголовного преступления народным депутатом Александром Дубинским уголовного преступления, предусмотренного статьей 111 ("Государственная измена") УК Украины», — говорится в письме офиса генпрокурора.
На основании этого решения возбудили уголовное дело.
Ранее Центр борьбы с коррупцией направил заявления в Национальное антикоррупционное бюро с требованием открыть уголовное производство по Дубинскому за недостоверное декларирование, легализацию доходов, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов. Организация также подала заявление в Службу безопасности Украины и Офис генпрокурора с призывом возбудить дело и о госизмене.