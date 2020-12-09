Харьковская фармацевтическая компания «Биолек» заявила, что на данный момент не занимается производством российской вакцины от коронавируса и может наладить подобную деятельность только при наличии регистрации препарата на Украине. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба предприятия

Песков сказал, от чего зависит старт производства российской вакцины на Украине © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

В свою очередь представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) пояснил, что «Биолек» обладает необходимыми для производства векторных вакцины технологическими возможностями. В РФПИ также заявили, что для отработки технологии производства российская сторона не завозила сырье для вакцины на Украину, но в ближайшее время подаст заявку на его поставки, которые необходимы для изготовления вакцины «Спутник V» на территории фармацевтической компании в Харькове.

РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи выразили готовность производить вакцину «Спутник V» на Украине и подать документы для ее регистрации.