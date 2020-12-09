«На данный момент "Биолек" не подписывал никаких контрактов, не получал никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V" или любых других вакцин против коронавируса и никогда не производил таких вакцин на технологической базе компании» — говорится в материале.
В свою очередь представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) пояснил, что «Биолек» обладает необходимыми для производства векторных вакцины технологическими возможностями. В РФПИ также заявили, что для отработки технологии производства российская сторона не завозила сырье для вакцины на Украину, но в ближайшее время подаст заявку на его поставки, которые необходимы для изготовления вакцины «Спутник V» на территории фармацевтической компании в Харькове.
РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи выразили готовность производить вакцину «Спутник V» на Украине и подать документы для ее регистрации.