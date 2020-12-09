В отличие от Украины, в Белоруссии не было серьезных политических сил, которые были бы заинтересованы в противостоянии с Россией. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Напротив, подчеркнул политолог, под давлением Запада ради сохранения властных полномочий они были вынуждены с Россией сближаться.

При этом второй украинский президент Леонид Кучма пришел к власти при поддержке значительной части бывшей постсоветской элиты («красных директоров»), а Александр Лукашенко оказался неожиданным для белорусской элиты выбором, поэтому ему пришлось ей противостоять и ориентироваться на народные массы, пояснил Ищенко.

Кость Бондаренко: Современную Украину создали Кучма, Мороз и крупный капитал © РИА Новости, Нина Зотина

При этом на Украине «красным директорам» было важно, чтобы националисты не вмешивались в процессы, связанные с приватизацией, а как их деятельность скажется на сфере образования и культуры, было неважно, подчеркнул он.

«А затем на Украине появился олигархат, который был заинтересован исключительно в интеграции с Западом, поскольку опасался, что возвращение в единое государство с Россией приведет к конфискации всей неправильно нажитой собственности», — сказал Ищенко.

Однако и белорусская местная власть, как только укрепилась, развернулась на Запад, отметил он.

Полностью прочитать интервью можно здесь.