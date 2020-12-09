Попытки заставить американских белых извиняться за преступления трехсотлетней давности перед чернокожим населением США приведут только к «расовому взрыву», сказал политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру

«Ядерный взрыв происходит, когда совмещают две части урановой критической массы. Расовый взрыв происходит, когда совмещают губы белого и ботинки черного», — заявил он.

Протесты в США — это майдан или нечто иное? © РИА Новости, Артур Габдрахманов | Перейти в фотобанк

В США, по его словам, накопилось огромное количество непримиримых противостояний: цветные против белых, демократы против республиканцев, «глубинное государство» против «глубинного народа», «банкстеры» против производственников, либералы против консерваторов, правые против левых, христиане против сатанистов, «гомофобы против гомосеков».

И социальная революция, и цветная, и черно-белая в одном бокале, отметил Выдрин.

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