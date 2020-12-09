«Ядерный взрыв происходит, когда совмещают две части урановой критической массы. Расовый взрыв происходит, когда совмещают губы белого и ботинки черного», — заявил он.
По мнению Выдрина, американская трагедия уже произошла, Соединенные Штаты Америки уже «разорвало».
В США, по его словам, накопилось огромное количество непримиримых противостояний: цветные против белых, демократы против республиканцев, «глубинное государство» против «глубинного народа», «банкстеры» против производственников, либералы против консерваторов, правые против левых, христиане против сатанистов, «гомофобы против гомосеков».
И социальная революция, и цветная, и черно-белая в одном бокале, отметил Выдрин.
Его интервью можно прочитать на нашем сайте.