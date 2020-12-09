Певец Николай Басков выложил на днях в Instagram совместные фото с коллегой Валерием Леонтьевым, которые были сделаны на съемках программы «Привет, Андрей» канала «Россия 1». Поклонники решили, что на снимках Басков с исполнительницей народных песен Надеждой Бабкиной

«Почему Леонтьев так похож на Бабкину?», «Зачем из Леонтьева женщину вылепили?», «Я думала, только мне показалось, что Валерий Леонтьев похож на Надежду Бабкину. Ну извините», «Я сначала подумала, что за женщина в середине», «Бабкина будет в шоке, увидев двойник», — отреагировали поклонники.

В последнее время Валерий Леонтьев нечасто появлялся на публике из-за карантина, но прилетел из США, где сейчас живет, на запись программы «Песня года» в Москву. Коллеги и поклонники шокированы внешним видом 71-летнего артиста, он сильно похудел и, как многие предполагают, сделал еще несколько пластических операций.