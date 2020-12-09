Продюсер Иосиф Пригожин резко отреагировал на высказывание музыкального критика Сергея Соседова, который высмеял желание певицы Аллы Пугачевой быть вечно молодой, сообщило агентство РИА Новости 8 декабря

«Я не понимаю, какого хрена этот человек (Соседов — ред.), это существо, оно, я по-другому назвать его не могу, имеет право в принципе давать оценку людям такого калибра. Без стыда, без совести, безнаказанно. Его эта манерность гнилая, пожилая бабка с маразмом», — прокомментировал Пригожин.

Думает, что ей вообще 18: критик Соседов «проехался» по Пугачевой © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

В воскресенье, 6 декабря, в эфире программы «Однажды» на НТВ музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Пугачева выработала свой ресурс, истратила талант и теперь, после пластических операций «ходит как девочка на тонких ножках, думает, что ей вообще 18».