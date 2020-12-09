«Я не понимаю, какого хрена этот человек (Соседов — ред.), это существо, оно, я по-другому назвать его не могу, имеет право в принципе давать оценку людям такого калибра. Без стыда, без совести, безнаказанно. Его эта манерность гнилая, пожилая бабка с маразмом», — прокомментировал Пригожин.
Он подчеркнул, что Пугачева — важная часть истории страны, и так высказываться о ней должно быть стыдно. Продюсер рассказал, что часто слышит от Соседова критику и в адрес своей супруги певицы Валерии, за что, признается Пригожин, не раз хотел дать Соседову «по башке».
В воскресенье, 6 декабря, в эфире программы «Однажды» на НТВ музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Пугачева выработала свой ресурс, истратила талант и теперь, после пластических операций «ходит как девочка на тонких ножках, думает, что ей вообще 18».