Президент Белоруссии Александр Лукашенко не является носителем демократии, но при определенных условиях мог бы им стать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский политолог Якуб Корейба

Якуб Корейба: Лукашенко не станет Ярузельским, но Пиночетом вполне © из архива Якуба Корейбы Франсиско Франко и первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которые, задействовали свою власть и авторитет, подготовив почву под необходимые изменения.

«Лукашенко теоретически мог бы стать если не отцом, то акушером белорусской демократии. Но тут есть практическое препятствие — как сказать, чтобы не вышло неудобно, интеллектуально — психологического характера. Не все в бывшем СССР Назарбаевы — это большая беда. Но у него есть шанс, небольшой, но есть, потому что русофобия — это тоже ценность, у которой есть определенный потенциал».

То есть для того, чтобы охранить свою власть в условиях подавления демократии, он должен был бы стать настолько антироссийским, чтобы Запад в целом увидел в этом какую-то практическую выгоду и поддержал его, считает Корейба.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.