Украинская певица, экс-«ВИА-Гра» Вера Брежнева 8 декабря выложила в Instagram откровенный танец со стулом, в котором артистка показывала зрителям свои аппетитные формы и шлепала сама себя по пятой точке

«Настроение — танцы на стуле. Так всегда — репетируешь с нормальным стулом, а на площадке мягкое надувное кресло в 2 раза ниже», — прокомментировала новое видео сама Брежнева.

«Хороший стул — залог успеха», «Вот это ведь танец желающей этого самого женщины. Да. Сейчас модно и круто. Вера, вы, случайно, не знаете, когда в шоу-бизнесе начнутся нормальные, достойные танцы (без разрыва на секс)?», «Надо нашим бабушкам на лавочке показать. Они на детали разберут танец», — отреагировали подписчики.

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А несколько дней назад Брежнева прокомментировала слухи о разладе в их союзе с композитором Константином Меладзе. Певица опубликовала общий снимок, где супруги обнимаются, в комментарии к записи артистка написала: «Пост гордости».