«Настроение — танцы на стуле. Так всегда — репетируешь с нормальным стулом, а на площадке мягкое надувное кресло в 2 раза ниже», — прокомментировала новое видео сама Брежнева.
«Хороший стул — залог успеха», «Вот это ведь танец желающей этого самого женщины. Да. Сейчас модно и круто. Вера, вы, случайно, не знаете, когда в шоу-бизнесе начнутся нормальные, достойные танцы (без разрыва на секс)?», «Надо нашим бабушкам на лавочке показать. Они на детали разберут танец», — отреагировали подписчики.
Ранее артистка уже отвечала на подобные высказывания, заявив, что всегда найдется тот, кому что-то не понравится, но это не повод переставать заниматься любимым делом.
А несколько дней назад Брежнева прокомментировала слухи о разладе в их союзе с композитором Константином Меладзе. Певица опубликовала общий снимок, где супруги обнимаются, в комментарии к записи артистка написала: «Пост гордости».