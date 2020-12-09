Модель и блогер Алена Омович, которую часто называют украинской Кардашьян, снова порадовала своих поклонников обнаженными снимками, которые обещала еще долгое время не делать из-за болезни почек. Новые фотографии девушка разместила в Instagram 7 декабря

Как червь из «Людей в черном»: украинская Кардашьян напугала поклонников - видео © Омович/Инстаграм

Омович пообещала, что этой зимой не будет делать фото в купальнике и будет беречь здоровье, но хватило девушку совсем не надолго. На этот раз она снялась в открытом боди в студии и абсолютно голой на балконе.

«Почки по чуть-чуть покидают чат…», «Смотрю, вы бережете себя от холода, как и планировали», «Покормите ее кто-нибудь, пожалуйста», «Похожа на червяка из фильма "Люди в черном"», — констатировали пользователи.

«Разве что прогибом, и думаю это не самое худшее в жизни», — ответила модель последнему подписчику.

Модель Алена Омович известна как бьюти-блогер, сделавшая серию пластических операций для достижения пропорций куклы Барби.