В конце ноября модель рассказала фанатам, что у нее двухстороннее воспаление почек из-за того, что она недостаточно тепло одевалась.
Омович пообещала, что этой зимой не будет делать фото в купальнике и будет беречь здоровье, но хватило девушку совсем не надолго. На этот раз она снялась в открытом боди в студии и абсолютно голой на балконе.
«Почки по чуть-чуть покидают чат…», «Смотрю, вы бережете себя от холода, как и планировали», «Покормите ее кто-нибудь, пожалуйста», «Похожа на червяка из фильма "Люди в черном"», — констатировали пользователи.
«Разве что прогибом, и думаю это не самое худшее в жизни», — ответила модель последнему подписчику.
Модель Алена Омович известна как бьюти-блогер, сделавшая серию пластических операций для достижения пропорций куклы Барби.