Никаких проблем во взаимоотношениях между Азербайджаном, Россией и Турцией нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал азербайджанский политолог Ильгар Велизаде

Как Украина планирует использовать опыт Карабаха в небе Донбасса © Public domain

«Я бы еще хотел обратить внимание на высокий уровень доверия между Москвой и Анкарой. Диалог сейчас развивается по линии Баку—Анкара, Анкара—Москва. Этот формат оказался очень удачным и конструктивным», — считает азербайджанский эксперт.

Политолог напомнил, как на заседании Валдайского клуба президент РФ Владимир Путин назвал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана «партнером, с которым надежно работать».

Сейчас в кавказском регионе создается новая политическая реальность, и в ее создании принимают активное участие Российская Федерация, Азербайджан и Турция, добавил Ильгар Велизаде.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

После полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван вечером 9 ноября при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развернулся миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих.