По его словам, украинские элиты не смогли создать национальную идею, которая бы объясняла украинцам, почему они живут вместе, а не в соседних государствах.
«Была попытка создать национальную идею в виде «армия, мова, вира», но это жалкое подобие Средневековья. Это даже не модерн, это премодерн, национальная идея времен Вестфальского мира 1648 года», — объяснил эксперт.
Это самый большой принципиальный провал, который ставит под сомнение существование Украины, считает Алексей Зубец.
В XVI веке заключением Вестфальского мира завершилась Тридцатилетняя война в Священной Римской империи. Соглашение положило начало новой системе международных отношений в Европе, основанной на концепции государственного суверенитета.
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