Главный провал украинской власти за годы независимости — это то, что элиты не смогли построить общество и экономику, заточенные на развитие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Как Россия «прозевала» Украину © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Была попытка создать национальную идею в виде «армия, мова, вира», но это жалкое подобие Средневековья. Это даже не модерн, это премодерн, национальная идея времен Вестфальского мира 1648 года», — объяснил эксперт.

Это самый большой принципиальный провал, который ставит под сомнение существование Украины, считает Алексей Зубец.

В XVI веке заключением Вестфальского мира завершилась Тридцатилетняя война в Священной Римской империи. Соглашение положило начало новой системе международных отношений в Европе, основанной на концепции государственного суверенитета.

Полностью интервью можно прочитать здесь.