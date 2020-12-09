Ранее Лукашенко заявил, что ни один его сын не будет после него президентом. Он также подчеркнул, что не ищет себе преемников на посту главы государства, этот вопрос будет решать белорусский народ.
Лукашенко сказал, что президентом станет тот, за кого проголосует белорусский народ, поэтому ничего не мешает Лукашенко посчитать, что белорусский народ проголосовал за его старшего или за младшего сына, уточнил эксперт.
«Что мешает Лукашенко посчитать, что белорусский народ проголосовал за его старшего или за младшего сына? Он не сказал ничего определенного», — указал Ищенко.
Политолог добавил, что в Белоруссии невозможен казахстанский вариант транзита власти, при котором Александр Лукашенко станет лидером нации, если сдаст полномочия, поскольку для европейских государств бывшего Советского Союза такая форма правления не характерна, и тот, кто сдает полномочия, тот сдает власть.
Полностью интервью можно прочитать здесь.