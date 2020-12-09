Нет никакой уверенности в том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сдержит свое слово и не будет передавать власть своим сыновьям. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Лукашенко сказал, что президентом станет тот, за кого проголосует белорусский народ, поэтому ничего не мешает Лукашенко посчитать, что белорусский народ проголосовал за его старшего или за младшего сына, уточнил эксперт.

«Что мешает Лукашенко посчитать, что белорусский народ проголосовал за его старшего или за младшего сына? Он не сказал ничего определенного», — указал Ищенко.

Политолог добавил, что в Белоруссии невозможен казахстанский вариант транзита власти, при котором Александр Лукашенко станет лидером нации, если сдаст полномочия, поскольку для европейских государств бывшего Советского Союза такая форма правления не характерна, и тот, кто сдает полномочия, тот сдает власть.

Полностью интервью можно прочитать здесь.