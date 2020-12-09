Ранее Кабмин Украины подал в Верховную Раду законопроект № 4327, предлагающий интернировать россиян, то есть заключать граждан РФ (к которым в том числе относятся жители Крыма и ДНР/ЛНР) в специальные лагеря без суда и следствия. Авторами документа выступили премьер Денис Шмыгаль и народный депутат от «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Эксперт отметил, что в обществе есть определенная группа, которая считает крымчан и дончан предателями и людьми второго сорта, но она составляет меньшинство.
«Эта позиция идет вразрез с мнением большинства», — указал Золотарёв.
Что касается инициативы Кабмина, добавил политолог, то никаких созидательных целей этот законопроект не преследует, никаких проблем государства он не решает и предназначен лишь для формирования образа врага.
Полностью интервью можно прочитать здесь.