Андрей Золотарёв: У Рады хватит голосов, чтобы россияне оказались в положении заложников
Андрей Золотарёв: У Рады хватит голосов, чтобы россияне оказались в положении заложников
© скриншот с видео "UKRLIFE.TV"
Ранее Кабмин Украины подал в Верховную Раду законопроект № 4327, предлагающий интернировать россиян, то есть заключать граждан РФ (к которым в том числе относятся жители Крыма и ДНР/ЛНР) в специальные лагеря без суда и следствия. Авторами документа выступили премьер Денис Шмыгаль и народный депутат от «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Эксперт отметил, что в обществе есть определенная группа, которая считает крымчан и дончан предателями и людьми второго сорта, но она составляет меньшинство.

«Эта позиция идет вразрез с мнением большинства», — указал Золотарёв.

Что касается инициативы Кабмина, добавил политолог, то никаких созидательных целей этот законопроект не преследует, никаких проблем государства он не решает и предназначен лишь для формирования образа врага.

Полностью интервью можно прочитать здесь. 