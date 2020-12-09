Попытки части украинских политиков насадить в обществе отношение к жителям Крыма и Донбасса как к коллаборантам не находит поддержки. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарёв: У Рады хватит голосов, чтобы россияне оказались в положении заложников © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Денис Шмыгаль и народный депутат от «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Эксперт отметил, что в обществе есть определенная группа, которая считает крымчан и дончан предателями и людьми второго сорта, но она составляет меньшинство.

«Эта позиция идет вразрез с мнением большинства», — указал Золотарёв.

Что касается инициативы Кабмина, добавил политолог, то никаких созидательных целей этот законопроект не преследует, никаких проблем государства он не решает и предназначен лишь для формирования образа врага.

Полностью интервью можно прочитать здесь.