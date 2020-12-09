Юморист Евгений Петросян дал интервью ведущему YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Вячеславу Манучарову, которое вышло 7 декабря. Артист рассказал, что хотел развестись мирно и даже помогать бывшей супруге и коллеге Елене Степаненко, но она «захотела войны»

Комики прожили в браке более 30 лет, и однажды ночью, заявила Степаненко, Петросян огорошил ее известием о разводе. Сам юморист утверждает, что решение не было спонтанным, а проблемы копились годами.

«Это (развод. – Ред.) зрело, конечно. Неужели вы думаете, что нет причины, по которой это произошло? Что это настроенческое решение? Неужели вы позволяете себе думать, что это произошло в один день — мол, Петросян взбрендил?» — сказал Петросян.

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Известно, что финансовые вопросы между бывшими супругами до сих пор не улажены. Однако, несмотря на это, Петросян все равно включает Степаненко в свои концерты, объясняя это тем, что работа и зрители не должны страдать от личных отношений.

Елена Степаненко стала четвертой женой Евгения Петросяна, в браке они прожили с 1985 по 2018 год. В 2019-м юморист женился в пятый раз на своей помощнице Татьяне Брухуновой, которая младше его на 44 года. В 2020 году у Петросяна родился сын от новой жены и правнук от первого брака.