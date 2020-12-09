Вопрос геополитической ориентации следующего президента Украины зависит от внешней поддержки Киева. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарёв: У Украины есть всё, кроме национальной элиты © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Руслан Бортник выразил мнение, что Владимира Зеленского на посту президента может сменить человек, который будет более провосточных или более праворадикальных взглядов, чем он, в зависимости от того, куда качнется ситуация.

Если националисты не будут иметь той внешней поддержки, которая была у них 6 лет назад, считает эксперт, то увеличивается вероятность прихода к власти человека, который будет настроен «на мир с Россией, но без поцелуев».

«Если же эти настроения будут нагнетаться американским посольством, то шансы у прозападной части политикума возрастут», — указал Золотарев.

Политолог добавил, что сейчас Зеленский пытается доказать националистам, что он тоже патриот Украины, только без радикализма, но эта его позиция не находит у них отклика, и они продолжают вести себя агрессивно.

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