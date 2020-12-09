Марат Баширов о том, как в Украине восторжествовали олигархи
Марат Баширов о том, как в Украине восторжествовали олигархи
© РИА Новости, Владимир Трефилов
«Стартовые основы для развития экономики у Украины были более привлекательными, нежели у той же Белоруссии или Армении. Потому что у Украины была дееспособная промышленность, отличное транспортное расположение, есть выход к морю, западная граница с Евросоюзом, развитое сельское хозяйство», — объяснил эксперт.

Таким образом, у Украины было все, чтобы построить абсолютно благополучное государство, в котором люди зарабатывали бы больше, чем жители восточноевропейских государств.

Тем не менее на Украине восторжествовало государство, которым управляют олигархи. Это то, чего смогла избежать Россия после прихода к власти президента Владимира Путина.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 