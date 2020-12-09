После развала СССР стартовые условия Украины по многим параметрам, в том числе и по отсутствию внешнего долга, были лучше, чем у других республик. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Марат Баширов

Марат Баширов о том, как в Украине восторжествовали олигархи © РИА Новости, Владимир Трефилов

Таким образом, у Украины было все, чтобы построить абсолютно благополучное государство, в котором люди зарабатывали бы больше, чем жители восточноевропейских государств.

Тем не менее на Украине восторжествовало государство, которым управляют олигархи. Это то, чего смогла избежать Россия после прихода к власти президента Владимира Путина.

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