«Стартовые основы для развития экономики у Украины были более привлекательными, нежели у той же Белоруссии или Армении. Потому что у Украины была дееспособная промышленность, отличное транспортное расположение, есть выход к морю, западная граница с Евросоюзом, развитое сельское хозяйство», — объяснил эксперт.
Таким образом, у Украины было все, чтобы построить абсолютно благополучное государство, в котором люди зарабатывали бы больше, чем жители восточноевропейских государств.
Тем не менее на Украине восторжествовало государство, которым управляют олигархи. Это то, чего смогла избежать Россия после прихода к власти президента Владимира Путина.
Полностью интервью можно прочитать здесь.