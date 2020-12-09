Было бы логично предположить, что США при Джо Байдене попытаются совершить государственный переворот в России или в Казахстане, но на самом деле это маловероятно. Об этом рассказал американист Борис Межуев в интервью изданию Украина.ру

Борис Межуев: Администрация Байдена будет неравнодушна к Украине, но Россия сможет навязать свои правила игры © РИА Новости, Владимир Трефилов Джо Байден, его оппонент и действующий президент Дональд Трамп оспаривает итоги выборов.

Эксперт отметил, что гораздо более вероятна попытка государственного переворота с целью прихода ультралиберальных сил в Венгрии и Польше, а также попытка ускорить уход из власти в Израиле Биньямина Нетаньяху и Жаира Болсонару в Бразилии, который воспринимается как ставленник Трампа.

«Где они действительно что-то могут сделать, так это Венгрия. Сделать ее полем для экспансии, свергнуть режим на каких-то аналогичных выборах, создать леволиберальный протест, это да. Венгрию очень даже легко себе представляю. В Польше тоже могут содействовать победе ультралиберальных сил против консервативно-демократического руководства, которое там есть. Как ни странно, сменить Нетаньяху в Израиле — это тоже допускаю. Он и так делится властью и уходит (согласно подписанному после парламентских выборов соглашению, Биньямин Нетаньяху будет премьер-министром в течение 18 месяцев, а 17 ноября 2021 года уступит этот пост министру обороны Бени Ганцу на аналогичный срок. — Ред.), но ускорить его уход могут. Где точно что-то попытаются сделать, так это в Бразилии, я почти убежден, что так и будет. Сменить Жаира Болсонару, который воспринимается как ставленник Трампа», — считает Межуев.

Одним словом, новое леволиберальное руководство Америки в лице Байдена попытается убрать правоконсервативные режимы, заключил собеседник издания.

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