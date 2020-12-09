Украина не представляет для США и Европы интереса с точки зрения экономики, но как некий фактор «мягкой силы» она имеет очень большое значение. Об этом рассказал американист Борис Межуев в интервью изданию Украина.ру

Борис Межуев: Администрация Байдена будет неравнодушна к Украине, но Россия сможет навязать свои правила игры © РИА Новости, Владимир Трефилов Джо Байден, его оппонент и действующий президент Дональд Трамп оспаривает итоги выборов.

Эксперт пояснил, что на Западе до сих пор воспринимают Украину в качестве страны проевропейской революции, ушедшей из российской сферы влияния и попытавшейся войти в европейскую сферу влияния и за это получившей определённое наказание, как считается, со стороны России.

«Я считаю, что это восприятие глубоко неправильное, и Россия должна это восприятие ломать, потому что на самом деле Украина не наказание получила от России, она оказывается и под российским влиянием тоже, просто раскололась страна между двумя сферами влияния. Но это восприятие, которое не очень в сознании у Запада, и наша задача, как мне представляется, заключается в том, чтобы это представление изменить, и это можно сделать», — указал Межуев.

Политолог выразил надежду, что вся поддержка Украины при Байдене ограничится какими-то формами выражения дружбы, помощи, в том числе экономической, культурных обменов и так далее, но не военного конфликта.

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