Если на сегодняшних акциях массового протеста мы наблюдаем большую концентрацию молодежи, это вовсе не значит, что они выходят за идею. Об этом рассказал представитель президиума оргкомитета партии «Союз» Глеб Волков в интервью изданию Украина.ру

Глеб Волков: Для реализации Союзного государства нужна политическая воля правящих элит © из личного архива Глеба Волкова

«Не случайно в белорусских протестах во многом участвуют программисты, спортсмены, то есть люди, которые по специфике своей трудовой деятельности ведут очень однообразную, скучную жизнь», — пояснил Волков.

По его мнению, белорусская молодежь, наверное как и любая другая современная молодежь, аполитична, и у нее нет четкой идеологической приверженности.

Для того чтобы молодежь поддержала интеграцию, ее надо увлечь совместными проектами, способными разбудить воображение, раскрыть перспективу, но для начала нужна политическая воля правящих элит, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.