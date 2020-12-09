По его словам, Россия не отрицает, что эти территории могут вернуться в состав Украины с особым статусом, если будут реализованы все Минские соглашения.
«Если Украина опять пойдет войной и там (в ДНР и ЛНР) погибнут российские граждане, то ничего другого не останется, как только признать эти республики и помогать им, вводить туда миротворцев, чтобы остановить кровавую бойню», — рассказал эксперт.
Тем не менее все понимают, что военного решения в Донбассе нет. То есть если Украина пойдет войной, то будут многочисленные жертвы, но не будет победы ни у той ни у другой стороны, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно почитать здесь.
После госпереворота в 2014 году на Украине Донецкая и Луганская области проголосовали за независимость от Киева.
Тогда же были образованы Донецкая и Луганская народные республики, против которых незаконный киевский режим развязал гражданскую войну.
Киев обвиняет Москву во «вторжении» на Украину, однако войну не объявляет.
Россия неоднократно подчеркивала, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским.
Москва выступает за его скорейшее мирное урегулирование.