Накануне принятия Конституции Украины лишь дальновидные политики понимали, что русский язык — язык межнационального общения, а остальные утверждали, что это якобы язык духовного закабаления. Об этом киевский публицист Владимир Скачко рассказал в интервью изданию Украина.ру

Кроме того, отметил журналист, на дистанцирование от России поступил заказ «коллективного Запада».

«Я прекрасно помню эту ночь, когда принимали Конституцию, и как они рубились за этот язык, и все равно русский язык лишь обозначили персональным, а остальные языки записали как «языки национальных меньшинств». Это было абсолютно сознательное действие, которое тогда представили как первый кирпичик в построении независимого, суверенного, соборного украинского государства», — рассказал Скачко.

«Где ваш бандеровский флаг?»: Ницой возмутил русский язык во Львове © Facebook, Larysa Nitsoi/Олеся Венгринович | Facebook, Larysa Nitsoi/Олеся Венгринович | Перейти в фотобанк

Таким образом украинские власти провели первую разделительную черту между двумя народами, подчеркнул он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Согласно 10-й статье Конституции Украины, в стране «гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины», а в статье 24-й отмечается, что для граждан не может быть привилегий или ограничений по языковым признакам.

При этом на Украине регулярно вспыхивают языковые скандалы и происходит дискриминация русского языка.