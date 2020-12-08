Кроме того, отметил журналист, на дистанцирование от России поступил заказ «коллективного Запада».
«Я прекрасно помню эту ночь, когда принимали Конституцию, и как они рубились за этот язык, и все равно русский язык лишь обозначили персональным, а остальные языки записали как «языки национальных меньшинств». Это было абсолютно сознательное действие, которое тогда представили как первый кирпичик в построении независимого, суверенного, соборного украинского государства», — рассказал Скачко.
По его словам, политики, поддержавшие националистическую точку зрения, понимали, что язык — это духовная, культурная, психологическая и человеческая скрепа и поэтому от нее нужно избавиться в первую очередь.
Таким образом украинские власти провели первую разделительную черту между двумя народами, подчеркнул он.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Согласно 10-й статье Конституции Украины, в стране «гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины», а в статье 24-й отмечается, что для граждан не может быть привилегий или ограничений по языковым признакам.
При этом на Украине регулярно вспыхивают языковые скандалы и происходит дискриминация русского языка.