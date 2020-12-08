Большинство украинских граждан смогут получить доступ к вакцине от коронавируса не ранее осени 2021 года, сказал и.о. генерального директора ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины» Игорь Кузин 8 декабря в эфире украинского ТВ

«Надо заметить, что сейчас на Украине есть 9 категорий людей, которые относятся к группам высокого риска. И это довольно большое количество. Мы рассчитываем на то, что в широком доступе, а это означает появление в аптечной сети, вакцина появится не ранее осени 2021 года. И это будет называться широким доступом к вакцинации», — отметил Кузин.

Власть собирается прививать украинцев самой дорогой и очень спорной вакциной © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Препарат из РФ Киев намерен не допустить на украинский рынок, хотя есть попытки запустить его в производство на Украине при участии лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Следует отметить, что в России вакцинация от COVID-19 будет бесплатной для всех слоев населения.