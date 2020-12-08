«Надо заметить, что сейчас на Украине есть 9 категорий людей, которые относятся к группам высокого риска. И это довольно большое количество. Мы рассчитываем на то, что в широком доступе, а это означает появление в аптечной сети, вакцина появится не ранее осени 2021 года. И это будет называться широким доступом к вакцинации», — отметил Кузин.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что украинцам будут предлагать американскую вакцину фирмы Moderna, которая стоит от 25 до 37 долларов США за дозу. Это существенно дороже российской, за которую просят $10 при как минимум не меньшей эффективности.
Препарат из РФ Киев намерен не допустить на украинский рынок, хотя есть попытки запустить его в производство на Украине при участии лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Следует отметить, что в России вакцинация от COVID-19 будет бесплатной для всех слоев населения.