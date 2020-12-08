Сейчас, согласно ограничениям из-за COVID-19, зрительный зал может быть заполнен только на 25%. При этом сборов хватает только на оплату аренды, но и по ней уже есть долги, сообщил Трушкин.
Кроме штатных сотрудников, много человек работает по договору, и все они могут остаться без средств к существованию, подчеркнул он.
«Если не решится вопрос финансовой поддержки, если не удастся погасить долги и гарантировать ежемесячную зарплату сотрудникам, я буду вынужден объявить локдаун», — заявил худрук театра.
При этом, когда речь зашла о звездах, занятых в спектаклях театра, Трушкин отметил, что в театре Чехова платят больше, чем в государственных, не только таким широко известным актерам, как Геннадий Хазанов и Федор Добронравов.
Он подчеркнул, что, в частности, Добронравов работает не только из-за денег, а служит делу, и если придется играть бесплатно, он будет работать бесплатно.