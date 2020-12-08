Независимый театр Антона Чехова, в котором с 2008 года играет Федор Добронравов, из-за пандемии оказался на грани банкротства. Об этом рассказал художественный руководитель Театра Антона Чехова Леонид Трушкин в интервью изданию "Комсомольская правда" 8 декабря

Сейчас, согласно ограничениям из-за COVID-19, зрительный зал может быть заполнен только на 25%. При этом сборов хватает только на оплату аренды, но и по ней уже есть долги, сообщил Трушкин.

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«Если не решится вопрос финансовой поддержки, если не удастся погасить долги и гарантировать ежемесячную зарплату сотрудникам, я буду вынужден объявить локдаун», — заявил худрук театра.

При этом, когда речь зашла о звездах, занятых в спектаклях театра, Трушкин отметил, что в театре Чехова платят больше, чем в государственных, не только таким широко известным актерам, как Геннадий Хазанов и Федор Добронравов.

Он подчеркнул, что, в частности, Добронравов работает не только из-за денег, а служит делу, и если придется играть бесплатно, он будет работать бесплатно.