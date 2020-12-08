«Мы очень ценим ваш вклад в поддержание наших отношений, которые, повторю еще раз, нуждаются в переосмыслении, и, может быть, в том, что сейчас принято называть перезагрузкой», — цитирует Лаврова «Интерфакс».
Министр отметил, что у России и ФРГ много вопросов, по которым страны занимают порой противоположные позиции, однако есть ситуации общие для всего человечества, которые требуют диалога и поиска баланса интересов, а не нагнетания конфронтации и попыток воспрепятствовать диалогу.
Лавров назвал приезд делегации АдГ в Российскую Федерацию «очень хорошей возможностью для того, чтобы такой диалог продолжать и искать дополнительные точки соприкосновения».