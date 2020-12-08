Москва ценит вклад партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в поддержание российско-германского диалога, однако отношениям Москвы и Берлина требуется перезагрузка, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров 8 декабря на встрече с сопредседателем АдГ Тино Хрупалла

«Мы очень ценим ваш вклад в поддержание наших отношений, которые, повторю еще раз, нуждаются в переосмыслении, и, может быть, в том, что сейчас принято называть перезагрузкой», — цитирует Лаврова «Интерфакс».

Германский кризис имени Навального © REUTERS, Courtesy of Instagram @NAVALNY

Лавров назвал приезд делегации АдГ в Российскую Федерацию «очень хорошей возможностью для того, чтобы такой диалог продолжать и искать дополнительные точки соприкосновения».