По его словам, первая попытка Санду вывести людей на улицу была немногочисленной по молдавским стандартам.
«В придачу она очень жестко относится к своим партнерам, которые лучше нее могут мобилизовать людей. Я имею в виду в первую очередь Ренато Усатого и Андрея Нэстасе. По мобилизационным ресурсам они ее превосходят, но им не было разрешено держать речь перед людьми на этих процессах. Это тоже может повлиять на эффективность процессов», — отметил политолог.
Он добавил, что, по сложившемуся у него впечатлению, пока что Майя Санду не преследует цели активизации протестных движений.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.
В воскресенье, 6 декабря, в Кишиневе прошли массовые протестные акции. Как сообщается, на улицы вышли не менее 10 тысяч человек с требованиями отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. В протестах принимала активное участие новоизбранный президент Молдавии Майя Санду.