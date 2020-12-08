Избранный президент Молдавии Майя Санду пока не преследует цели активизации протестных движений, считает молдавский политолог Корнел Чуря. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По его словам, первая попытка Санду вывести людей на улицу была немногочисленной по молдавским стандартам.

«В придачу она очень жестко относится к своим партнерам, которые лучше нее могут мобилизовать людей. Я имею в виду в первую очередь Ренато Усатого и Андрея Нэстасе. По мобилизационным ресурсам они ее превосходят, но им не было разрешено держать речь перед людьми на этих процессах. Это тоже может повлиять на эффективность процессов», — отметил политолог.

Корнел Чуря: В Молдавии надеются на благоразумие Санду в отношениях с Москвой © © Sputnik / Rodion Proca Майя Санду не преследует цели активизации протестных движений.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

В воскресенье, 6 декабря, в Кишиневе прошли массовые протестные акции. Как сообщается, на улицы вышли не менее 10 тысяч человек с требованиями отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. В протестах принимала активное участие новоизбранный президент Молдавии Майя Санду.