Члены действующего парламента Молдавии удержатся на своих местах, несмотря на резкую позицию избранного президента Майи Санду, считает молдавский политолог Корнел Чуря. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению эксперта, Санду, скорее всего, попытается подготовить процедуру по выражению вотума недоверия правительству.

«Пока что большинство не у Додона — там еще есть платформа "За Молдову", они не симпатизируют Майе Санду и предпочитают не соглашаться с тем форматом по досрочным выборам, который она предлагает. Скорее всего, вотум недоверия не пройдет в парламенте», — отметил он.

Корнел Чуря: В Молдавии надеются на благоразумие Санду в отношениях с Москвой © © Sputnik / Rodion Proca Кику должно остаться до весны, чтобы решить насущные проблемы, связанные с бюджетом, пандемией и зимой.

«Скорее всего, правительство Кику удержится», — подытожил эксперт.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

В воскресенье, 6 декабря, в Кишиневе прошли массовые протестные акции. Как сообщается, на улицы вышли не менее 10 тысяч человек с требованиями отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. В протестах принимала активное участие новоизбранный президент Молдавии Майя Санду.