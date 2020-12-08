Украинский артист Андрей Данилко, известный образом проводницы и певицы Верки Сердючки, впервые после длительного перерыва взялся за работу. Артист дал согласие стать одним из детективов нового украинского шоу «Маска». Об этом говорится в Instagram шоу «Зірковий шлях»

По задумке программы, пяти детективам предстоит отгадывать, какие звезды скрываются под масками. Помимо Данилко делать это будут музыканты Оля Полякова, Настя Каменских, Михаил Хома (DZIDZIO), а имя еще одного участника раскроют во время первого эфира.

«Команда звездных детективов шоу "МАСКА". Друзья, момент истины настал. Наконец рассекречены все знаменитости, которые попытаются угадать — кто же скрывается за масками? Как думаете, кто из детективов рассекретит больше всего участников?» — говорится в посте группы.

Раскрыта тайна одиночества Андрея Данилко © Serecki / wikimedia.org

«Опять одни и те же лица в каждом проекте. Как же это надоело. Я не понимаю, они что деньги платят продюсерами, что бы именно их везде брали. Блин, какой канал не включи, везде они», «Прям еще один Х-Фактор», «В этом всем молодец Данилко, все черное, что дома было вот и весь эпатаж», — написали пользователи сети.

Ранее исполнитель роли Сердючки рассказал журналистам, что проводница ему смертельно надоела, поэтому он решил отказаться от концертов и взял паузу в работе.