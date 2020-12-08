«РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи готовы производить вакцину на Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами. Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний — АО «Биолек». Производственные мощности «Биолек», на которых будет осуществляться выпуск вакцины, соответствуют всем действующим требованиям стандарта GMP», — сообщается на сайте фонда.
Участники встречи обсудили детали возможного производства препарата на территории Украины, что позволит существенно сократить логистические издержки.
Медведчук отметил, что Украина может начать производство вакцины "Спутник V" как минимум на экспорт в третьи страны, но приоритетом является производство вакцины в интересах украинских граждан.
При этом стоимость одной инъекции для иностранного потребителя составит менее 10 долларов (в одну полную дозу вакцины входит две инъекции).
«Фармстандарт-Биолек» — производитель вакцин, сывороток, иммунобиологических, диагностических, гормональных, противовирусных, антибактериальных, ферментных препаратов.
В декабре 2018 года сообщалось, что владельцем контрольного пакета акций компании (71,9349%) стала компания Vilkom Services Limited (Кипр). Держатели остальных акций — российское АО "Фармстандарт", ранее бывшее основным акционером, и Stapavelo Enterprises Limited (Кипр).
Ранее украинские власти заявляли, что ведутся переговоры о закупке препаратов американских компаний Pfizer и Moderna.
«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработана российским Центром им. Гамалеи. Согласно исследованиям данных по 18 794 добровольцам, на 28-й день после введения первой дозы вакцины «Спутник V» ее эффективность составила 91,4%, а на 42-й день подтверждена более чем 95%-ная эффективность.