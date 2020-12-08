Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук обсудили запуск производства российской вакцины от COVID-19 на Украине. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 8 декабря на сайте фонда

«РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи готовы производить вакцину на Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами. Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний — АО «Биолек». Производственные мощности «Биолек», на которых будет осуществляться выпуск вакцины, соответствуют всем действующим требованиям стандарта GMP», — сообщается на сайте фонда.

Участники встречи обсудили детали возможного производства препарата на территории Украины, что позволит существенно сократить логистические издержки.

Где достать «Спутник-V»? Украинцы разыскивают российскую вакцину © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

При этом стоимость одной инъекции для иностранного потребителя составит менее 10 долларов (в одну полную дозу вакцины входит две инъекции).

«Фармстандарт-Биолек» — производитель вакцин, сывороток, иммунобиологических, диагностических, гормональных, противовирусных, антибактериальных, ферментных препаратов.

В декабре 2018 года сообщалось, что владельцем контрольного пакета акций компании (71,9349%) стала компания Vilkom Services Limited (Кипр). Держатели остальных акций — российское АО "Фармстандарт", ранее бывшее основным акционером, и Stapavelo Enterprises Limited (Кипр).

Ранее украинские власти заявляли, что ведутся переговоры о закупке препаратов американских компаний Pfizer и Moderna.

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработана российским Центром им. Гамалеи. Согласно исследованиям данных по 18 794 добровольцам, на 28-й день после введения первой дозы вакцины «Спутник V» ее эффективность составила 91,4%, а на 42-й день подтверждена более чем 95%-ная эффективность.