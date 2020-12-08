Политика Майи Санду по отношению к России будет сдержанной и осторожной, считает молдавский политолог Игорь Волницкий. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Я думаю, что ее политика по отношению к России будет более-менее сдержанной, осторожной, если можно так сказать. Но в том, что она будет вести яркую проевропейскую политику, никто не сомневается. Думаю, что и фидбек (обратная связь. — Ред.) будет надлежащий со стороны Запада, будем наблюдать, наверное, больше помощи, больше поддержки с его стороны, как это было, например, в 2009-2010 годах, когда после восьми лет правления коммунистов к власти тоже пришли проевропейские силы», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что позиция Санду в отношении России и Москвы будет «выжидающей».

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