Молдавский политолог Игорь Волницкий в интервью изданию Украина.ру рассказал, повлияют ли заявления избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российских военных из страны на отношения с Приднестровьем

«Нет, я считаю, что до этого не дойдет. Я надеюсь, что в Молдове все-таки есть здравые политики во власти и в оппозиции, и избранный президент не допустит такого развития сценария», — отметил эксперт.

Игорь Волницкий: Санду хочет показать, что у неё нет договоренностей с Россией по Приднестровью © Sputnik / Osmatesco

«В Молдове экономический кризис, который назревает и имеет устрашающие размеры, и некоторые даже говорят о том, что возможен дефолт через пару месяцев. Не хватало нам еще, чтобы были новые напряжения на Днестре между Тирасполем и Кишиневом. Конечно, я думаю, что политики в Кишиневе, во власти и оппозиции, понимают это», — добавил политолог.

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Ранее избранная президентом Молдавии Майя Санду вновь призвала вывести российский миротворческий контингент из Приднестровья. По ее мнению, «мягкий подход» в переговорах об урегулировании конфликта не был эффективен.