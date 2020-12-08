Встреча в Беловежской Пуще 8 декабря 1991 года Бориса Ельцина, Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича, которая привела в итоге к распаду СССР, была незаконным сговором, сказал политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру

Как известно, многие считают участников той встречи преступниками, а соглашения иначе как сговором не именуют. Выдрин подчеркнул, что преступником кого-либо может признать только суд, однако добавил, что в будущем «история рассудит».

«А то, что был сговор, и беловежскому ежу понятно. Помните каноническое определение этого понятия? "Негласное соглашение, заключенное в обход закона или с целью нанесения вреда третьей стороне". Все три базовых признака присутствуют: негласность, незаконность, вред», — сказал эксперт.

Будни Украины: за герб СССР – тюрьма, за символы СС – почёт © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк Интервью Выдрина можно прочитать на нашем сайте.

В 2005 году в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века.

Самой главной проблемой стало то, что после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей, пояснил Путин в интервью Оливеру Стоуну.