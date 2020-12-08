В общей сложности песни Каменских на платформе послушали 3,2 миллиона пользователей из 92 стран мира, а время прослушивания составило 832 тысячи часов.
«Круто, что с июля мощный музыкальный игрок Spotify зашел на рынок Украины, и у артистов появилась еще одна платформа, чтобы дарить слушателям свое творчество. Я счастлива, что мои песни представлены на Spotify и дарят радость моим поклонникам», — написала певица.
Поклонники поздравили Каменских с достижением, назвав ее «королевой украинской эстрады». К слову, последний трек исполнительницы Vibe, который написал ее муж, продюсер Алексей Потапенко (Потап), набрал на YouTube более 3,5 миллиона просмотров.