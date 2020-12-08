Украинская певица Настя Каменских похвасталась подписчикам своими достижениями на стрим-платформе Spotify. По статистике сервиса, в 2020 году ее треки послушали более 21 миллиона раз. Об этом сама исполнительница написала в Instagram 8 декабря

В общей сложности песни Каменских на платформе послушали 3,2 миллиона пользователей из 92 стран мира, а время прослушивания составило 832 тысячи часов.

«Круто, что с июля мощный музыкальный игрок Spotify зашел на рынок Украины, и у артистов появилась еще одна платформа, чтобы дарить слушателям свое творчество. Я счастлива, что мои песни представлены на Spotify и дарят радость моим поклонникам», — написала певица.