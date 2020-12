Аудиостриминговый сервис Spotify назвал самых популярных российских исполнителей среди иностранных слушателей в 2020 году. Победил всех композитор Петр Чайковский, умерший в 1893 году, сообщил «КоммерсантЪ» 8 декабря

В топ-100 Apple Music Ukraine-2020 всего 12 украинских песен © CC0, Pixabay

Второе место по частоте прослушивания занял российский автор электронной музыки Tony Igy. Настоящее имя музыканта Антон Игумнов, ему 35 лет. Он широко известен как автор трека Astronomia из мема с танцующими носильщиками гроба.

Третье место разделили участники дуэта из Ижевска Rauf & Faik, а четвертое — дуэт из Санкт-Петербурга Matisse & Sadko.

Замыкает первую пятерку ARTY — диджей из Энгельса. Он работал с музыкантами с мировым именем, такими как Armin van Buuren, Above & Beyond и Paul van Dyk, а в уходящем 2020 году выпустил альбом «From Russia With Love».

Назвал Spotify и самых популярных исполнителей у россиян. В топ вошли рэпер Моргенштерн, южнокорейская группа BTS и певица Billie Eilish.