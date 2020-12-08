Топ-5 самых прослушиваемых российских музыкантов возглавил Чайковский, пользователи платформы искали его композиции в исполнении самых разных оркестров, что, бесспорно, говорит о непревзойденном таланте уроженца города Воткинска в Удмуртской республике.
Второе место по частоте прослушивания занял российский автор электронной музыки Tony Igy. Настоящее имя музыканта Антон Игумнов, ему 35 лет. Он широко известен как автор трека Astronomia из мема с танцующими носильщиками гроба.
Третье место разделили участники дуэта из Ижевска Rauf & Faik, а четвертое — дуэт из Санкт-Петербурга Matisse & Sadko.
Замыкает первую пятерку ARTY — диджей из Энгельса. Он работал с музыкантами с мировым именем, такими как Armin van Buuren, Above & Beyond и Paul van Dyk, а в уходящем 2020 году выпустил альбом «From Russia With Love».
Назвал Spotify и самых популярных исполнителей у россиян. В топ вошли рэпер Моргенштерн, южнокорейская группа BTS и певица Billie Eilish.