Украинец Алексей Новиков, который завоевал титул самого сильного человека планеты в 2020 году, высказался о ситуации в Донбассе. Интервью с Новиковым на днях было обнародовано на Youtube-канале «Сила спорта»

По его словам, он получил приглашение от России для участия в турнире, но ответил на него отказом.

«Я не могу туда поехать ни в коем случае. Я этого не хочу. Я сказал: "Когда закончится война, и мы будем видеть политический настрой, то, возможно, только тогда мы сможем об этом говорить"», — заявил спортсмен.

Украинского тяжелоатлета объявили самым сильным в мире © Facebook The World’s Strongest Man

Новиков завоевал звание самого сильного человека планеты. В первый день состязаний он установил мировой рекорд в становой тяге 537,5 кг.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Киев настаивает, что Россия является стороной конфликта, однако в Кремле неоднократно заявляли, что ситуация в Донбассе является внутренним делом Украины.

Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.