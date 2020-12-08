«В Армении есть одно должностное лицо, которое может правовым путем положить конец предательству — это генеральный прокурор. Он может возбудить уголовное дело по статье о вмешательстве в правосудие, принять решение о задержании Никола Пашиняна, и все завершится», — сказал один из участников акции протеста, адвокат Тигран Атанесян.
По его словам, в Армении есть прокуроры и целые управления в генпрокуратуре, которые не выполняют приказов премьера.
«Правовые основания для уголовного дела есть. Недавно Пашинян пригласил судей к себе и интересовался, почему арестованы или не арестованы те или иные лица. Все, состав преступления налицо, есть видеозапись», — отметил адвокат, добавив, что есть многочисленные основания для возбуждения дел по другим статьям.
Во вторник в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки Пашиняна из-за подписанного им заявления о прекращении военных действий в Карабахе.