Участники акции протеста в Ереване, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, собрались у здания генпрокуратуры. Об этом 8 декабря сообщает РИА Новости

Военкор ответила, смогут ли армяне и азербайджанцы ужиться вместе © REUTERS, Stringer

По его словам, в Армении есть прокуроры и целые управления в генпрокуратуре, которые не выполняют приказов премьера.

«Правовые основания для уголовного дела есть. Недавно Пашинян пригласил судей к себе и интересовался, почему арестованы или не арестованы те или иные лица. Все, состав преступления налицо, есть видеозапись», — отметил адвокат, добавив, что есть многочисленные основания для возбуждения дел по другим статьям.

Во вторник в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки Пашиняна из-за подписанного им заявления о прекращении военных действий в Карабахе.