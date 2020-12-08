Многочисленная акция противников сотрудничества Украины и Международного валютного фонда (МВФ) прошла в Киеве под зданием Кабинета министров. Об этом 8 декабря сообщает «112 Украина»

Отмечается, что в ней также приняли участие ряд депутатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», а также активисты из разных городов страны. Выступая на митинге, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович подчеркнул, что причина экономического кризиса на Украине заключается в бездарных управленцах, которые сидят в Кабмине.

«Скажите, вот при чем здесь МВФ и убийство нашей экономики? Почему мы в залог должны были отдать медицину, пенсии людей, при чем тут финансовые организации? Ответ очень простой: к нам пришли завоеватели, те, которые под видом помощи убили экономику Украины. Последние заводы закрываются, закрыто уже все, чем гордилась страна, нет больше "Антоновых", нет больше "Южмашей"», — заявил он.

Новые «несуны». По следам украинских «активистов» © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк Артем Марчевский в свою очередь отметил, что кредиты у МВФ брал не народ. Участники акции принесли с собой плакаты с требованиями не брать больше кредиты у международных партнеров.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд не рассматривает выделение чрезвычайного финансирования для Украины.